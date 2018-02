Bewoners Stadionplein zien naamswijziging niet zitten: 'Cruijff heeft hier niets te zoeken'

Het Stadionplein omtoveren tot het Johan Cruijffplein leek de gemeente de perfecte manier om de overleden voetballer te eren. Toch is niet iedereen er blij mee. Want wat doet Cruijff in een buurt vernoemd naar de Olympische Spelen?

Via de media moesten bewoners van het Stadionplein vernemen dat hun plein een nieuwe naam zal krijgen: het Johan Cruijffplein. Veel van hen vinden het prima, toch tekende de Wijkraad Zuid-West bezwaar aan tegen het besluit.

Volgens de wijkraad doet het 'geen recht aan de historische betekenis van het plein'. Architect Fred Schoen, die betrokken was bij de herinrichting van het plein 10 jaar geleden, legt uit dat met de naamsverandeirng ook een stukje geschiedenis verloren gaat.

Elte-stadion

Het plein is helemaal niet vernoemd naar het Olympisch Stadion, maar naar het Elte-stadion dat direct na de spelen gesloopt werd. Binnen een paar jaar werd een nieuwe buurt uit de grond gestampt: de Stadionbuurt.

Schoen: 'Het hele gebied heet het olympisch ensemble. Al die mooie beelden die er staan, referen aan de heroiek van de sport. Daar heeft Johan Cruijff niets te zoeken, de namen uit 1928 zouden er voorrang moeten hebben.'