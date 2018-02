Schaatsen op de grachten? Nog geen ijsmaatregelen van Waternet

Kan er net zoals in 2012 weer geschaatst worden op de grachten? Zo ver is het nog niet: alleen op slootjes kon vandaag geschaatst worden. Toch zijn schaatskriebels overal aanwezig.

Maandag mocht er nog gewoon worden gevaren op de grachten. Maar volgens een woordvoerder van Waternet is morgen de kans groter dat de ijsnota in zal gaan.

Bij Jonas aan de Oostzanerdijk in Noord kan gelukkig wel geschaatst worden. Dat doet hij dan ook. 'Er zitten wel bobbels op het ijs'.

Slijpen, slijpen en nog meer slijpen

Ook bij een schaatswinkel op de Ceintuurbaan is de schaatskoorts aan de orde van de dag. 'We zijn dag en nacht bezig met slijpen, het is heel erg druk. Hebben normaal drie man personeel, vandaag acht. Morgen zitten we denk ik op twaalf', zegt ondernemer Jeffrey. Hij slaapt drie à vier uur per nacht door de overuren die hij moet maken. Dagelijks slijpt hij tot wel 150 schaatsen.

Toch is op sommige plaatsen het ijs nog veel te dun, dus voor wie hoopt op dichtgevroren grachten is het wachten op het oordeel van Waternet morgen.

