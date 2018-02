Amsterdamse tv-legende Mies Bouwman (88) overleden

De Amsterdamse televisiepresentatrice Mies Bouman is maandagmiddag overleden. Dat bevestigt de familie van de Grande Dame van de Nederlandse televisie. Ze werd 88 jaar.

'Dag lieve mensen', zei Bouwman vaak tijdens de opening van haar programma's. Ze was de eerste presentatrice die een inzamelingsactie op tv presenteerde. De uitzending 'Open het dorp' bracht in 1962 meer dan 21 miljoen gulden binnen om een woongemeenschap voor gehandicapte mensen te bouwen. Later liep dat bedrag zelfs op tot meer dan 50 miljoen gulden.

Aan RTL heeft haar zoon Joost laten weten dat zijn moeder grieperig was en moeite had met ademen. 'Thuis lag ze nog niet in bed en keek haar familie naar haar en blies ze haar laatste adem uit. Dat was heel vredig. Gelukkig was iedereen er bij aanwezig. Dat deden ze steeds als er weer iets met haar was.'

Leen Timp

In 1951 was Bouwman voor het eerst te zien bij de KRO. Daar kon ze vertrekken toen bekend werd dat ze een affaire had met een getrouwde man: Leen Timp. Met Timp stapte ze later zelf in het huwelijksbootje, en ze kreeg vier kinderen met de regisseur. Haar grote liefde overleed in 2013.

Bouman kwam na de KRO terecht bij de VARA, en werkte ook nog een tijd voor de AVRO. We kennen haar van vele programma's, waaronder het Sinterklaasjournaal, dat ze 25 jaar lang presenteerde. In 1993 stopte de Grande Dame van de Nederlandse televisie.