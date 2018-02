Nassaukerk verhindert bijeenkomst met ex-terrorist

Bestuurders van de Nassaukerk hebben een stokje gestoken voor een geplande bijeenkomst waarbij een ex-terrorist zou spreken.

De extreemlinkse beweging Revolutionaire Eenheid had eigenlijk dinsdagavond plaats willen nemen in de kerk aan de Wittenkade in West. 'We willen niets met die mensen te maken hebben', zegt Bart Treffers tegen Het Parool. De beweging zou niet transparant zijn geweest bij de aanmelding, zegt Treffers.

Volgens de Revolutionaire Eenheid heeft de kerk veel bedreigingen uit de Zionistische hoek ontvangen. Rasmea Odeh, de ex-terrorist die tijdens de bijeenkomst zou spreken, vermoordde in 1969 twee Israëlische studenten tijden een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.