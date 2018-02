Olcay Gulsen stopt als CEO bij eigen modemerk SuperTrash

Olcay Gulsen stopt als CEO bij haar eigen modemerk SuperTrash. De onderneemster, die in Amsterdam woont, heeft het te druk met tv-projecten

Dat zegt ze tegen RTL Boulevard. 'Ik heb eigenlijk te weinig uren in een dag', zegt de onderneemster, die ervoor heeft gekozen om meer televisiewerk te gaan doen. 'Ik ga een heel leuk programma maken in het buitenland.' Daar heeft ze veel zin in: 'Ik krijg er kriebels van in mijn buik.'

Deze keuze betekent overigens niet dat de Wie is de Mol-deelneemster SuperTrash links zal laten liggen. Ze blijft creatief verbonden aan het merk. 'Ik ben natuurlijk de oprichter van SuperTrash. Het blijft mijn kleine kindje, wat ik altijd nauwlettend zal volgen. Maar het is ook wel tijd om andere projecten te kunnen doen.'