Politie heeft pepperspray nodig bij aanhouding hardrijder Gooiseweg

In Oost zijn twee mensen met geweld aangehouden nadat de politie hen veel te hard zag rijden. Ze reden over de Gooiseweg, maar toen de politie de twee aan de kant zette bij de Shell, weigerden ze mee te werken aan een onderzoek.

De bestuurder verzette zich volgens de politie tegen het onderzoek en de bijrijder verhinderde het. Vervolgens kwam het tot een handgemeen waarbij de politie pepperspray moest gebruiken. Volgens een getuige lukte het de agenten uiteindelijk om de twee tegen de grond te drukken en aan te houden.

Onderzoek

Waarom ze zich zo verzetten tegen een controle, is onduidelijk. Het is nog niet bekend of ze alcohol of drugs hadden gebruikt. Ook moet onderzoek nog uitwijzen hoe hard ze precies reden voordat ze werden aangehouden.