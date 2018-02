Sven Kramer heeft geen tijd voor een feestje: 'Snel weer trainen'

Na de huldiging in het Olympisch Stadion zou je denken dat het voor de sporters tijd is om feest te vieren. Maar daar komen ze nog lang niet aan toe. 'Ik ga zo naar huis en we moeten snel weer gaan trainen voor het WK over twee weken', aldus Sven Kramer.

Gelukkig heeft hij zijn medaille al wel gevierd in Pyeongchang. 'Het is een beetje een rollercoaster qua emoties', zegt hij. 'Maar al met al ben ik natuurlijk heel erg blij.'

Ook ploeggenoot Patrick Roest moet nog even wachten met het vieren van zijn medaille. 'Ik ga het over twee weken vieren met mijn vrienden, als ik het WK Allround heb gehad. Daar moet ik me nu eerst op voorbereiden. Daarna is het echt voorbij en kan ik er eindelijk van gaan genieten.'

'Heel onwerkelijk'

Ireen Wüst moet morgen alweer aan de bak. 'Dan moet ik trainen. Dus ik heb geen spannende plannen.' Maar hopelijk betaalt zich dat uit. 'Ik heb over twee weken een titel te prolongeren, dus daar ga ik mijn best voor doen', zegt ze.

Esmee Visser is van plan om wél haar medaille met haar vrienden en familie te gaan vieren. 'Ik heb ze nog lang niet allemaal gezien. Ik heb eerst nog drie andere huldigingen gepland staan, maar daarna ga ik het met al mijn vrienden vieren. Het is nog steeds geweldig, heel onwerkelijk. Elke keer als ik m'n medaille terugzie, daalt het besef wel.'