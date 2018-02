'Slechts' elf overlastgevende asielzoekers in straf-azc

Het werd bij de introductie al snel het straf-azc of het aso-azc genoemd, de Extra Begeleidings- Toezichtslocatie (EBTL) bij Amsterbaken in West. Asielzoekers die in reguliere asielzoekerscentra problemen veroorzaken krijgen een plek in het centrum. De buurt vreesde de overlast.

Van de maximaal vijftig plekken voor overlastgevende asielzoekers die in het straf-azc terecht kunnen, zijn er nu 'slechts' elf bezet. Sinds de herfst, toen de EBTL haar deuren opende, zijn er vijf bewoners uitgestroomd. Die vijf overlastgevende asielzoekers zijn terug naar een regulier azc, of terug naar het land van herkomst, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan AT5.

En daarmee lijkt de van te voren dreigende overlast voor de buurt erg mee te vallen. Op informatieavonden moest wethouder Eric van der Burg buurtbewoners geruststellen die vooral zorgen hadden om de veiligheid van hun kinderen. De asielzoekers kregen een avondklok en er kwam cameratoezicht. Ook is er veelvuldig contact tussen het COA en de buurtbewoners.

Volgens het Centraal Orgaan is ook de band met de nabijgelegen voetbalvereniging en het mediacollege prima in orde. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie komt dit voorjaar met een evaluatie rond het EBTL in West. Maar een woordvoerder van het COA laat al wel weten dat het straf-azc niet eerder dan over twee jaar haar deuren sluit.