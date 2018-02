'Amsterdamse politie-schietbaan direct sluiten wegens levensgevaarlijke situaties'

De schietbaan van de politie in Amsterdam moet per direct sluiten vanwege de veiligheid. Doordat beloofde veiligheidscontroles niet worden uitgevoerd, lopen agenten gevaar.

Dat meldt de politievakbond ACP vanochtend in De Telegraaf. Sowieso is het slecht gesteld met de Nederlandse schietbanen, maar die in Amsterdam moet per direct dicht, vindt bondsvoorzitter Gerrit van de Kamp. Zo hebben agenten last van gehoorschade en krijgen ze problemen met de luchtwegen. Daar wordt al twee jaar over geklaagd.

'De inspectie legde op de baan in Amsterdam tal van tekortkomingen bloot', valt te lezen in de krant. 'Een risicoanalyse van de politie was gebaseerd op verkeerde berekeningen en onvoldoende onderbouwd. Bovendien werd vastgesteld dat er onvoldoende aandacht is voor controle, onderhoud en voorlichting aan schietende politiemensen.'

Volgens woordvoerder Paul van der Burg ligt de bal nu bij de politie, die zo snel mogelijk met verbeteringen moet komen.