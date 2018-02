Wederom overval op winkel Lambertus Zijlplein; twee verdachten gevlucht

Het was vanochtend weer raak op het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West. Twee mannen pleegden daar een overval op een supermarkt.

Dat gebeurde rond 8.20 uur. Volgens een woordvoerder van de politie is het onduidelijk wat er precies is gebeurd binnen de Vomar. Of de twee gewapend waren en of ze iets buit hebben gemaakt is nog onbekend.

De twee licht getinte mannen waren ongeveer 1.75 meter lang en tussen de 20 tot 25 jaar oud. De politie doet onderzoek.

Het Lambertus Zijlplein wordt geplaagd door overvallen. Vooral de Kruidvat is vaak het doelwit van overvallers.