Waternet sluit sluizen: mogelijk snel schaatsen op de grachten

Er is voldoende ijsvorming, vindt Waternet. En dus heeft het besloten de sluizen te sluiten en de gemalen te stoppen. Dat meldt een woordvoerder aan AT5. 'Het is nu aan moeder natuur, de vrieskou moet nog goed doorzetten voordat we echt kunnen schaatsen.'

'Het is een bijzonder moment dat de IJsnota vandaag van kracht wordt´, zegt wethouder Udo Kock. 'Door het vaarverkeer te stremmen, krijgt het ijs de kans om aan te sterken. Gezien de weerberichten zal het spannend worden, maar we doen er alles aan dat bewoners en bezoekers hopelijk op de grachten kunnen schaatsen.'

In de loop van de ochtend zal de Eenhoornsluis gesloten worden, voor de grachten aan de kant van de Jordaan zal een vaarverbod ingaan. 'Zodat het ijs niet kapot wordt gevaren', aldus de Amsterdamse ijsmeester Martine Lodewijk.

'Ook sluiten we sommige sluizen, gemalen en noodkeringen, waardoor het water minder snel stroomt en het ijs op de grachten kan aangroeien.' Waternet benadrukt wel dat het op dit moment nog zeker niet veilig genoeg is om te schaatsen.

Het vaarverbod heeft twee fases, waarvan de eerste nu ingaat. De volgende grachten worden vandaag afgesloten voor vaarverkeer: