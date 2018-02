Wie heeft teckel Sjakie gezien?

Wil is ontroostbaar, tijdens een bezoek twee dagen geleden in Duivendrecht is haar teckel Sjakie er vandoor gegaan. 'Hij is de weilanden ingelopen, er is geen spoor meer te vinden.'

Sjakie is een zwartbruine teckel van drie jaar oud. Hij is zondag in de buurt van station Duivendrecht tijdens het uitlaten weggerend. Hij heeft mogelijk dus nog een tuitgje om.

'Sjakie is niet bekend in de omgeving, hij is angstig voor vreemde mensen', zegt Wil. 'Niet opjagen aub!'. Mocht iemand Sjakie hebben gezien, Wil is te bereiken op 0639797245.