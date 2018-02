Politie: Amsterdamse schietbaan kan gewoon open blijven

De politie vindt dat er geen aanleiding is om de schietbaan in de stad te sluiten. Er is geen verhoogd gezondheidsrisico op de baan, zo stelt korpschef Erik Akerboom vanmiddag.

Politievakbond ACP eiste vanochtend dat de baan per direct gesloten moest worden. Er waren meldingen geweest van ernstige schade, waaronder ademproblemen en gehoorschade.

Maar uit intern onderzoek door de inspectie SZW en de politie blijkt nu dat er geen problemen zijn. 'Volgens de korpsleiding tonen vijf geluidsonderzoeken op de Amsterdamse schietbaan aan dat er geen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico.', meldt de politie op haar website. 'De inspectie keurde een zesde onderzoek af, omdat het niet volgens de juiste meetmethodiek was uitgevoerd. Om elke twijfel weg te nemen wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.'

De inspectie ziet dus geen reden tot sluiten. Wel wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke verbetermogelijkheden.