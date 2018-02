16 jaar cel voor dodelijke schietpartij Ten Katestraat

Glotwich S. is veroordeeld tot 16 jaar cel voor het doodschieten van de 18-jarige Naoufal Mohammadi. Dat gebeurde in november 2016 in de Ten Katestraat, Mohammadi werd dodelijk getroffen toen hij kwam kijken bij een ruzie.

Het was op het moment van de schietpartij druk op straat vanwege Sint Maarten. Het wordt S. zwaar aangerekend dat met Naoufal Mohammadi een onschuldige omstander van het leven is beroofd. 'Bovendien heeft hij het risico genomen nog meer onschuldige slachtoffers te maken.'

S. was op de dag van de schietpartij voorwaardelijk vrij, hij kreeg eerder acht jaar celstraf voor een dodelijk schietpartij in 2007. Van deze straf moet hij de resterende drie jaar ook nog uitzitten.

Geen TBS

Het Openbaar Ministerie had ook tbs geëist maar had daar wat de rechtbank betreft te weinig grond voor. 'De man weigert mee te werken, na de schietpartij in 2007 is weliswaar gebleken dat hij zwakbegaafd was. Maar deze informatie vinden wij van te lang geleden om op basis daarvan nu tbs op te leggen.'

