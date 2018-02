Eerste schaatsers wagen zich al op Amsterdams ijs

De sluizen in het centrum zijn grotendeels gesloten om het schaatsen op de grachten mogelijk te maken. In Zuidoost zijn de eerste schaatsers al gesignaleerd.

Bovenstaande meneer durfde het aan op de Wilnisgracht in Zuidoost het ijs op te gaan. Waternet kondigde vanochtend aan alles te zullen gaan doen om de ijsvorming te bevorderen. 'Het is nu aan het weer. We hopen op zoveel mogelijk nachtvorst en zo weinig mogelijk wind, dat verstoort namelijk de ijsvorming', zegt Roelof Kruize.

Het vaarverbod dat Waternet nu heeft ingesteld heeft twee fases, waarvan de eerste nu ingaat. De volgende grachten worden vandaag afgesloten voor vaarverkeer: