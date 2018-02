'Marcel Keizer mogelijk aan de slag bij Heracles Almelo'

Marcel Keizer zou na dit seizoen best eens aan de slag kunnen gaan in het oosten van het land. De Telegraaf weet te melden dat de voormalig trainer van Ajax kandidaat is om bij Heracles aangesteld te worden.

Keizer werd eerder dit seizoen op een pijnlijke manier ontslagen bij Ajax. Hij heeft er sindsdien geen geheim van gemaakt weer in de Eredivisie aan het werk te willen gaan.

Heracles Almelo is op zoek naar een nieuwe trainer nu John Stegeman na vier jaar gaat vertrekken. Marcel Keizer is door De Telegraaf om een reactie gevraagd maar het nog niet gereageerd op de vermeende interesse.