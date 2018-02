Tot gevangenisstraf veroordeelde 'meesteroplichter' wil stadsdeelcommissie in

Bij de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Driemond-Gaasperdam is een bijzondere kandidaat verkiesbaar: Pieter Knabben. Niet alleen zijn politieke plannen maken hem bijzonder, Knabben werd meerdere malen veroordeeld tot gevangenisstraf voor onder andere betrokkenheid bij fraudezaken.

Als je Pieter Knabben opzoekt op Google, komen er begrippen naar boven als 'meesteroplichter' en 'fraudeur'. Zijn naam werd in 1993 in verband gebracht met de handel in xtc, hij heeft een valse cheque van drie miljoen gulden geprobeerd te innen en hij was betrokken bij fraude met Braziliaans teakhout.

Problemen voor imago

Hoewel hij zelf ook vindt dat dat problemen oplevert voor zijn imago, vindt hij het geen probleem voor zijn betrouwbaarheid. 'Wat rechtbanken en mensen over mij zeggen, zal mij een worst wezen. Zij kennen de omstandigheden niet, dus ze kunnen een verkeerd beeld van mij hebben.'

Te vertrouwen is hij dus nog wel, vindt hij zelf. Met zijn partij Forum Zuidoost heeft hij dan ook grootse plannen. 'Het gaat mij met name om het verbinden van mensen in de wijk.' Hij merkt namelijk dat er een plek nodig is waar bewoners samen kunnen zijn. 'Ik zou heel graag willen dat hier een buurthuis komt, waar mensen heel ontspannen en veilig een kopje koffie met elkaar kunnen drinken.'

Vertrouwen winnen

Maar om dat te bereiken, zullen mensen op hem moeten stemmen. En daarvoor moeten ze hem dus wel echt kunnen vertrouwen. 'Ik vind van mezelf dat ik te vertrouwen ben', zegt hij. 'Anders zou ik nu niet met AT5 in gesprek gaan en zou ik hard weglopen. Het is aan de kiezer om te bepalen welk beeld ze van mij hebben.'