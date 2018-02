Geheime locatie gevonden voor bijeenkomst met ex-terrorist

De extreemlinkse Revolutionaire Eenheid zegt een nieuwe locatie te hebben gevonden voor een bijeenkomst waarbij de ex-terrorist Rasmea Odeh gaat spreken.

De nieuwe locatie is nog wel geheim. Wie wil weten waar de bijeenkomst vanavond plaats gaat vinden, moet contact opnemen met de organisatoren. Dat heeft de beweging op Facebook gemeld.

De Revolutionaire Eenheid blijft vooralsnog mysterieus over de plek van de samenkomst, aangezien er veel kritiek kwam op hun spreker. De Palestijnse Odeh werd in 1969 veroordeeld voor de moord op twee Israëlische studenten tijdens een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.

Valse voorwendselen

Eerder probeerde de extreemlinkse beweging onder valse voorwendselen al andere locaties te regelen. De Nassaukerk in West stak een stokje voor de bijeenkomst, nadat bleek dat Odeh zou spreken.

Lees ook: Nassaukerk verhindert bijeenkomst met ex-terrorist

Ook de Turkse arbeidersvereniging van Nederland gaf vandaag aan de samenkomst niet door te laten gaan. HTIB-voorzitter Mustafa Ayranci zei tegen De Telegraaf niet eerder te hebben geweten dat de ex-terrorist aanwezig zou zijn. 'Ik hoorde pas net van u dat ik in de maling genomen ben. De zaal was vanavond gehuurd namens een Filippijnse organisatie.'

'Meneer Wilders is welkom'

In principe zou iedereen volgens de voorzitter iedereen mogen spreken bij de HTIB, omdat 'we leven in een vrij, democratisch land'. 'Ook meneer Wilders, die door de rechter is veroordeeld, is welkom. Ik heb hem wel tien keer uitgenodigd, maar hij komt niet.'

Toch ging het uitnodigen van Rasmea Odeh hem te ver. 'Als u mij een vonnis kunt sturen waarin staat dat zij is veroordeeld, zet ik het stop. Sinds 1974 hebben wij altijd strijd gevoerd tegen discriminatie en antisemitisme.'



Voor de Revolutionaire Eenheid komt de afzegging van Ayranci als een teleurstelling. Maar de organisatoren zijn naar eigen zeggen 'niet onder de indruk van dit soort intimidatiepogingen'. Ze zien Odeh als een 'voorbeeld en inspiratiebron'. Ze zou na mishandelingen een 'valse getuigenis' hebben afgelegd en 'onschuldig' zijn.