Bij BuurtHart leren bewoners EHBO: 'Ik had het toevallig meteen nodig'

In de stad kunnen te weinig mensen reanimeren, zo concludeerde Caro van der Meulen. Zij richtte daarom de stichting BuurtHart op en trainde al zo'n 30 Amsterdammers in EHBO.

Uit cijfers van Hartslagnu.nl blijkt slechts 0,11 procent van de Amsterdammers, naast het ambulancepersoneel, gecertificeerd te zijn om te reanimeren. Caro wil dat aantal graag omhoog schroeven.

'Ik denk dat er nooit genoeg mensen kunnen zijn.' Ook in haar eigen wijk, de Jordaan, zou iedereen volgens haar de kans moeten krijgen om te leren reanimeren.

Geen actief alarmeringssysteem

In de meeste steden geldt er een actief alarmeringssysteem of zes-minuten-regel, waarbij buurtbewoners worden opgeroepen in geval van nood. Maar daar is in Amsterdam geen sprake van.

Volgens Ambulance Amsterdam is de capaciteit groot genoeg om zelf iedereen te kunnen helpen. Toch vindt Caro het belangrijk om buurtbewoners op te leiden. 'Het kan nooit snel genoeg, dat je iemand helpt. In Amsterdam duurt het gemiddeld te lang.'

Eén van de cursisten, Linda Oordijk, kan beamen hoe noodzakelijk de training is. Volgens haar is ook het 'een stukje EHBO' wat je tijdens de cursus leert van belang.

Want dat bleek ze de dag na de training 'toevallig meteen nodig' te hebben. 'Ik heb iemand van het asfalt geraapt, die was over de kop geslagen met zijn fiets. Dat was nogal een bloedbad.'