Bewoner Stadionplein wil naamswijziging tegenhouden met petitie

Bewoners van het Stadionplein hoorden onlangs via de media dat hun plein zal worden omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. Een deel van hen is boos vanwege de plannen en daarom is een bewoner de petitie 'Stadionplein moet de naam Stadionplein houden' gestart.

De petitie heeft op het moment van schrijven nog slechts één handtekening, maar het protest tegen de naamswijziging wordt wel breder gedragen. Eerder tekende de Wijkraad Zuid-West al bezwaar aan tegen het besluit. Volgens de wijkraad doet het 'geen recht aan de historische betekenis van het plein'.

Zo is het plein is helemaal niet vernoemd naar het Olympisch Stadion, maar naar het Elte-stadion dat direct na de spelen gesloopt werd. In de Stadionbuurt zouden volgens architect Fred Schoen vooral sporters van voor 1928 worden geëerd.

En daartoe behoort Johan Cruijff niet. De naamsverandering wordt door sommigen dan ook aangeduid als 'pure onzin'. 'Niemand had hier behoefte aan. Ik snap dat Johan Cruijff een geweldige voetballer was, maar eer hem dan door de Arena naar hem te vernoemen, dat heeft tenminste met voetbal te maken.'

Zonder aankondiging

Bewoners zijn vooral ook boos dat de gemeente het besluit zomaar zou hebben gemaakt. 'Het wordt zonder aankondiging opgelegd. Johan Cruijff's naam komt straks toch al op de Arena te staan?', vindt een buurtbewoner. 'Vernoem dat plein dan naar hem, dit is de Stadionbuurt met het Stadionplein.'

Wanneer de naam van het plein echt veranderd wordt is nu nog niet duidelijk. Binnenkort volgt er een moment dat de nieuwe straatnaamborden onthuld worden, dan wordt ook duidelijk per wanneer het Stadionplein officieel het Johan Cruijffplein gaat heten