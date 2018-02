Alweer meer incidenten met verwarde personen, politie luidt noodklok

Al jaren stijgt het aantal incidenten met verwarde personen, en de politie luidt daar nu de noodklok over. Niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten neemt toe, ook in Amsterdam.

In 2013 waren er 6343 incidenten met verwarde personen in de stad, vorig jaar is dat aantal gestegen naar 7128. In 2017 bleek dat bijna 20 procent van al het politiewerk in de stad te maken heeft met deze problematiek.

Preventie

Volgens politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die verantwoordelijk is voor deze incidenten, gaat de politie er op dit moment niet goed genoeg mee om. Er zou volgens hem meer gedaan moeten worden om de incidenten te voorkomen en om op tijd te signaleren dat er problemen zijn.

Aalbersberg: 'Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning altijd bereikbaar en beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. Bij de politie zijn deze mensen vaak niet op een goede plek.'

Niet naar politiebureau

Om die reden worden verwarde mensen sinds vorig jaar niet meer meegenomen naar het politiebureau zo lang ze niet verdacht worden van een strafbaar feit. 'Dat is niet humaan en er is geen juridische basis voor', zegt Aalbersberg. In plaats daarvan worden ze in een 'passende omgeving' opgevangen.