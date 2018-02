OM wil vader ontvoerde Insiya terug op opsporingslijst Interpol

Het Openbaar Ministerie wil dat Interpol de vader van Insiya weer op de lijst voor internationaal gezochte personen zet. Gisteren besloot Interpol het arrestatiebevel tegen de vader in te trekken omdat de organisatie de zaak als een privékwestie beschouwt.

De inmiddels driejarige Insiya werd in 2016 door haar vader op gewelddadige wijze ontvoerd vanuit haar oma's huis in Watergraafsmeer. Sindsdien doet haar moeder haar uiterste best om haar terug te krijgen, maar eerder deze maand besloot het gerechtshof in Den Haag dat Nederland de vader niet kan dwingen om het meisje terug te laten keren.

Daarop besloot Interpol het arrestatiebevel tegen de vader in te trekken, meldde zijn advocaat Gerard Spong gisteren. Interpol vindt dat de zaak om een private familiekwestie gaat, maar daar is het OM het nu dus niet mee eens, meldt De Telegraaf.

Het OM blijft zich inzetten voor de arrestatie van de man. Volgens de krant wordt daarom door het hoogste niveau binnen het OM contact gezocht met Interpol.