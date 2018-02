Leidsebuurt is veiliger geworden in 2017

De Leidsebuurt is in 2017 veiliger geworden door extra maatregelen in het uitgaansgebied. Het aantal mishandelingen daalde van 287 in 2016 naar 239 in 2017, een verschil van bijna 18 procent.

Ook zakkenrollerij en diefstal in de horeca daalde met ruim 14 procent, blijkt uit cijfersvan de politie. Volgens de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is de daling te danken aan verschillende maatregelen die zijn genomen door de politie, gemeente Amsterdam en horecaondernemers.

Lees ook: Zorgen om voornemen afsluiting straten Leidsebuurt: 'Je bent genaaid'

Zo zetten de ondernemers tegenwoordig hosts in tijdens de uitgaansavonden. Dat zijn mensen die in het gebied rondlopen en bezoekers in de gaten houden en helpen waar nodig. Ze geven de politie een seintje als een situatie uit de hand dreigt te lopen.

Toeterende taxi's

Ook hebben de 43 deelnemende horecagelegenheden samen huisregels opgesteld, waar alle bezoekers zich aan moeten houden. Als ze dat niet doen, wordt de toegang ontzegd tot alle 43 kroegen en café's.

Toch betekent dit niet dat alles goed gaat in de Leidsebuurt. Er zijn nog veel klachten van bewoners, met name over toeterende taxi's en wildplassen. Ook die overlast belooft de horeca aan te gaan pakken.