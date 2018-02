OM: 'Geen strafbare uitingen bij bijeenkomst Revolutionaire Eenheid'

Op een bijeenkomst van de extreemlinkse Revolutionaire Eenheid, dinsdagavond in een ruimte van de VU, zijn volgens het Openbaar Ministerie geen strafbare uitingen gedaan.

Dit laat een woordvoerder van het OM weten. Op de bijeenkomst was ex-terrorist Rasmea Odeh uitgenodigd als spreker. De politie heeft de livestream van de bijeenkomst bekeken en het OM geïnformeerd over wat er is gezegd. Hierop concludeerde het OM dat er niks strafbaars is gezegd.

Er zijn naar oordeel het OM geen strafbare uitingen gedaan — OM Amsterdam (@OM_Amsterdam) February 28, 2018

De bijeenkomst zou aanvankelijk worden gehouden in de Nassaukerk, maar zodra die kerk doorhad dat Odeh kwam spreken, werd er een stokje voor gestoken. Odeh wordt verantwoordelijk gehouden voor een aanslag in 1969 waarbij twee Israëlische studenten om het leven kwamen in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.

Lees ook: VU 'geschokt en boos' over geheime bijeenkomst met ex-terrorist

Ook de Turkse arbeidersvereniging in Nederland annuleerde de samenkomst zodra bekend was dat de ex-terrorist zou spreken. De linkse beweging kondigde daarop aan dat de bijeenkomst zou worden gehouden op een 'geheime locatie'. Dat bleek De Verrekijker te zijn, een gekraakte ruimte op het terrein van de VU.

'De VU gedoogt dat omdat er over het algemeen prima bijeenkomsten worden georganiseerd, maar in dit geval hebben we daar zeer onze twijfels over', stelt de VU over deze bijeenkomst. (...) 'We gaan de bijeenkomst niet onderbreken, maar we gaan na afloop wel stevig in gesprek met de organisatoren', liet de universiteit dinsdagavond weten.