Vrouw van 85 thuis overvallen door twee tieners

Twee mannen hebben gistermiddag een 85-jarige vrouw thuis overvallen en beroofd van enkele persoonlijke spullen. De twee wisten met een babbeltruc het seniorencomplex aan het Christoffel Plantijnpad in West binnen te komen.

Dat gebeurde tussen 15.00 en 15.30 uur. Het duo bedreigde de vrouw, doorzocht de woning en gingen er vandoor met enkele persoonlijke eigendommen. De twee zijn rond de 19 en 20 jaar oud.

Een had een gezet postuur, de ander een gewoon postuur. Beiden hadden kort haar waarvan één donkerblond. Mensen die de twee mannen mogelijk hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.