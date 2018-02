Het vriest een paar graden, maar het voelt een stuk kouder: Wat is gevoelstemperatuur precies? En waarom is dit belangrijk?

Het voelde vanochtend berekoud aan, en aan het eind van de middag zakt de gevoelstemperatuur weer onder de -15 graden. Het KNMI waarschuwt voor de kou met code geel. Maar wat maakt die gevoelstemperatuur eigenlijk uit? Want volgens de thermometer wordt het niet kouder dan -6 graden Celcius. AT5 sprak met gevoelstemperatuur-expert Boris Kingma van ondezoeksinstituut TNO.

De gevoelstemperatuur is niet alleen een getal om aan te geven dat je je koud gaat voelen, het is ook een waarschuwing, vertelt Kingma. 'Bij een lagere gevoelstemperatuur loop je het risico op bevriezing van de huid. De gevoelstemperatuur is daarbij veel belangrijker dan de daadwerkelijke temperatuur.'

'Vanaf -15 tot -17 graden kan je binnen een uur bevriezingsverschijnselen krijgen.' De waarschuwing voor de gevoelstemperatuur geldt vooral voor mensen die langere tijd buiten zijn, zoals dak- en thuislozen, mensen die buiten werken en bijvoorbeeld bezoekers van een voetbalwedstrijd.

Hoe zit het nou?

De vraag is dan: hoe komt dit? Het verschil tussen de echte temperatuur en de gevoelstemperatuur heeft te maken met de wind, zegt Kingma. De gevoelstemperatuur is een combinatie van de echte temperatuur en de windkracht. 'Als het waait wordt de warmte van je lichaam sneller afgevoerd en daardoor koelt je huid sneller af.' Daardoor kan je huid dus sneller bevriezen.

Vaseline

'De belangrijkste tip is het afdekken van de huid met een stuk stof', zegt Kingma. Hij adviseert een muts die je helemaal over je hoofd trekt. Mocht je die niet hebben dan is een warme sjaal een goed alternatief.



De expert waarschuwt voor het gebruik van vaseline. Voor het tegengaan van een droge huid werkt het goed, maar tegen de warmte werkt het niet. Integendeel. 'Het punt van vaseline is dat je het als warmer ervaart, maar je wordt niet warmer. Daardoor loop je een groter risico op bevriezings- en onderkoelingsverschijnselen.'

Op de ijsdikte heeft de gevoelstemperatuur geen invloed. Daarvoor telt weer het getal op de thermometer.