Schiphol laat komende zomer tweeduizend vluchten 'liggen' uit vrees voor grote drukte

Schiphol zou komende zomer tweeduizend extra vluchten mogen verwerken. De vluchten zijn deze winter 'overgebleven' omdat vliegmaatschappijen de zogenaamde slots niet hebben gebruikt. Maar de luchthaven gaat de extra vluchten niet gebruiken.

Dit bevestigt een woordvoerder van Schiphol tegenover website Upinthesky. De luchthaven ziet af van de extra vluchten, omdat het naar verwachting al druk genoeg wordt komende zomer. Ook verwacht Schiphol dat luchtvaartmaatschappijen grotere vliegtuigen in gaan zetten, waar meer passagiers in passen.



Vorig jaar werden overgebleven vluchten uit de winter wél meegenomen, toen ging het om 9400 vluchten in totaal. Dat jaar kampte Schiphol met grote drukte en veel ontevreden reizigers.