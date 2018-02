Handvol marktkooplui Waterlooplein trotseert de kou: 'Zul je altijd zien, is nu m'n kachel stuk'

Op het Waterlooplein durfde slechts een handvol marktkooplui vandaag de kou te trotseren. 'Anders kan ik m'n rekeningen niet betalen'.

Het vriest vandaag en morgen overdag een paar graden, maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Overdag komt de gevoelstemperatuur volgens het KNMI zelfs niet veel hoger uit dan -15.



Veel kramen op het plein bleven vanochtend dan ook dicht, maar een enkeling durfde het aan. 'Ik heb geen geld op de plank liggen', aldus één van de actieve kooplui. 'Dus als ik niet open ga, kan ik de rekeningen niet betalen'. Warm blijven doet deze marktkoopman door een kacheltje neer te zetten, maar dan moet die het wel doen natuurlijk. 'Zul je altijd zien dat 'ie vandaag de geest geeft, maar ik ga hem repareren!'



Lees ook: Het vriest een paar graden, maar het voelt een stuk kouder: Wat is gevoelstemperatuur precies? En waarom is dit belangrijk?



Iets verderop opent een kraam met kleding ('ik was wakker, dus ik dacht, dan maar open') maar heel veel meer is er woensdagochtend nog niet te zien. Sterker nog, van de weinige kramen die open zijn gaat er zelfs alweer eentje dicht. 'Kou is goed en de kinderen vinden sneeuw leuk, maar ik ga weer dicht. Ik heb het geprobeerd.'



Lang houdt de vorst overigens niet aan. Komend weekend gaat het alweer stevig dooien. 'Volgende week zwemmen we weer in de Amstel!' Lacht een marktkoopman.