Vliegtuigpassagier kan 33.000 euro in koffer niet verklaren

Een reiziger is deze week op Schiphol aangehouden toen bleek dat hij veel te veel contant geld bij zich had. Hij zit nu vast op verdenking van het witwassen van geld.

De man liep tegen de lamp toen de geldhond van de Douane aan zijn koffer snuffelde. Toen de koffer werd onderzocht kwam er 33.000 euro tevoorschijn.

De reiziger die onderweg was naar de Albanese hoofdstad Tirana had geen verklaring voor het geld. Hij zit voorlopig vast, het is toegestaan maximaal 10.000 euro mee te nemen op reis.