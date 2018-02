Computerstoring bij KLM: vluchten vertraagd maar vliegen wel

Luchtvaartmaatschappij KLM kampt met een computerstoring. De omvang van de storing is nog onduidelijk. In tegenstelling tot andere nieuwsberichten, staan niet alle vluchten aan de grond.

KLM spreekt zelf van een stroomstoring, maar via Twitter laten reizigers weten dat het gaat om een computerstoring. Door de storing heeft een aantal vluchten vertraging. Hoeveel dat er exact zijn, was rond 14.15 uur nog onbekend.

Ook kunnen er geen boekingen worden gemaakt via de website van KLM. 'We hebben momenteel te maken met een technische storing waardoor er geen boeking gemaakt kan worden', reageert KLM op Twitter.

Of andere maatschappijen last hebben van de storing, is nog onduidelijk. Schiphol meldt op Twitter dat 'processen mondjesmaat weer worden opgestart'.