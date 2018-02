Politie waarschuwt: Ga in Amsterdam niet het ijs op

Het ijs in de stad is nog lang niet dik genoeg om op te staan of te schaatsen. De politie waarschuwt Amsterdammers dan ook om vooral niet het ijs op te gaan.

Vanochtend zakte in Amstelveen een 50-jarige man door het ijs. Hij kon door politie en omstanders uit het water worden gered en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. In het Vondelpark raakte een hond te water.



'Het ijs in Amsterdam en omstreken is nog zeer onbetrouwbaar', waarschuwt de politie woensdagmiddag. 'Blijf aan de kant, zodat we je niet uit het water hoeven te halen.'

IJsgroei

Om de ijsgroei in Amsterdam een handje te helpen besloot Waternet gisteren een aantal sluizen te sluiten en gemalen stil te leggen. Ook is in een deel van de stad een vaarverbod van kracht.