Neergeschoten doelwit ripdeal zelf voor de rechter voor drugsbezit

Een bijzondere zaak voor de rechter vandaag. De 28-jarige Ayyoub E. werd afgelopen november in zijn woning op IJburg neergeschoten. Hij werd daarna echter zelf ook direct ingerekend.

Drie mannen drongen 18 november het huis van de 28-jarige man aan de Cas Oorthuyskade binnen en schoten hem in z'n been. Toen toegesnelde agenten in het huis cocaïne, hasj en 50.000 euro cash vonden, werd Ayyoub E. zelf ook gearresteerd. Het vermoeden is dat de overvallers het hadden voorzien op de drugspartij in het huis.

De man verscheen vandaag, nog mank lopend, voor de rechter op verdenking van witwassen en drugshandel. De rechtbank besloot bij de pro forma-zitting dat de man in afwachting van de rechtszaak wordt vrijgelaten. De reden is dat hij nog geen psychische hulp heeft gekregen na het schietincident.

Verklaring

E. zei in de rechtszaal dat de spullen die bij hem in huis lagen niet van hem waren. Andere criminelen zouden de drugs en het geld bij hem hebben gestald. De rechtbank vond die verklaring niet geloofwaardig.

Twee van de drie verdachten van de schietpartij zijn inmiddels opgepakt. Van de arrestatie van een van hen maakte AT5 bovenstaande beelden. Het gaat om Amsterdammers van 35 en 22 jaar oud. De derde is nog voortvluchtig. Wanneer de rechtszaak wordt voortgezet, is nog niet bekend.

