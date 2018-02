Begin rechtszaak schietpartij Kattenburg loopt uit op 'spookzitting'

Tim S. meldde zich vandaag voor het eerst in de rechtbank in de zaak rond de fatale schietpartij op Kattenburg waarbij de 19-jarige Ayman om het leven kwam. Maar de zitting zelf had weinig om het lijf. 'Een spookzitting', noemde de rechtbank het na afloop.

Na een ruzie op straat om een scooter met een groepje jongens opende Tim S. het vuur. Ayman werd dodelijk getroffen, drie anderen raakten gewond. De advocaat van S., Lian Mannheims, drong aan op een gesloten zitting. 'In het kader van goede rechtspleging moet ik vrij zijn om stand van zaken te bespreken. Als dat in het openbare zitting gebeurt, frustreert dat een eerlijk proces', aldus Mannheims.

Lees ook: 'Gianni L. (19) overleeft tweede schietpartij in twee maanden tijd'

Zij wilde daar ook geen toelichting op geven: 'Ik vind het ontzettend moeilijk, omdat ik weinig kwijt wil. De toelichting wil ik ook alleen achter gesloten deuren geven. Als u het dossier heeft gezien, begrijpt u wel waarom.'

Het gevolg was dat de zitting, die al veel later dan gepland was begonnen, zonder echte vooruitgang werd afgesloten. Op deze manier kan Mannheims haar verzoeken alsnog in besloten kring bij de rechter-commissaris doen.

Lees ook: Vrienden en familie doodgeschoten Ayman (19) bijeen op Kattenburg voor stille tocht

'Het is eigenlijk een spookzitting vandaag, het is niet anders', zei de rechtbank tegen de aanwezige nabestaanden. 'Normaal gesproken zouden de verzoeken van de advocaat vandaag aangehoord kunnen worden, maar de raadsvrouw wil die verzoeken dus niet in de openbaarheid doen. Ik wens u sterkte.'