Vos vriest vast in ijs en vogels keren te vroeg terug door vrieskou

De vrieskou zorgt voor problemen voor dieren in de stad. Dierenambulance Amsterdam heeft het deze dagen erg druk met onder meer te vroeg teruggekeerde trekvogels en met onderkoelde huisdieren. Een vos kwam in Noord vast te zitten in het ijs en moest dat met de dood bekopen.

De vos is vermoedelijk door het laagje ijs gezakt en vervolgens onderkoeld geraakt. Het dier werd in het ijs gevonden nabij sportpark Elzenhagen in Noord.

Onderkoelde katten

Dierenambulance Amsterdam krijgt veel meldingen binnen van onderkoelde katten. 'Vooral oudere katten koelen bij dit weer heel snel af. We raden katteneigenaren aan om met name oudere katten binnen te houden', zegt een woordvoerder van de ambulancedienst.

Gewonde snippen

Ook worden er opvallend veel gewonde snippen gevonden. 'Dat is het heel opvallend, want deze trekvogels horen pas over een maand terug te keren uit het zuiden. Door de kou in Zuid-Europa zijn ze vermoedelijk eerder teruggekeerd. Door de laagstaande zon vliegen ze nu tegen ruiten en auto's aan.'

Vooralsnog zijn er geen meldingen van andere vastgevroren dieren binnengekomen. 'De meeste vogels zijn naar open water gezwommen. Maar als de grachten de komende dagen dichtvriezen, is er een kans dat we daar wel meldingen over binnen zullen krijgen.'