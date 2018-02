Overvallers avondwinkel Noord in beeld: Eigenaar verjaagt duo met zak kattenvoer

De politie heeft beelden vrijgegeven van een mislukte overval op een avondwinkel in Noord, eerder dit jaar.

La Nuit aan de Waddenweg was op 14 januari van dit jaar, opnieuw, doelwit van een overval. Twee mannen dringen de zaak binnen. Eén van de twee blijft bij de deur op de uitkijk staan, terwijl de ander de eigenaar van de zaak met een vuurwapen bedreigt.



De eigenaar slaagt er echter in de twee zijn zaak uit te jagen. Dit doet hij onder meer door de gewapende man te bekogelen met een zak kattenvoer en vervolgens een rek met chips om te gooien. Het duo slaat vervolgens zonder buit op de vlucht.



Door het vrijgeven van deze beelden hoopt de politie meer over de daders te weten te komen, mensen die de twee herkennen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.



Beeld: Politie Amsterdam