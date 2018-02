Organisator: Keizersrace komt er voorlopig niet

Met het vaarverbod was er een sprankje hoop dat de Keizersrace na zes jaar weer zou worden georganiseerd. Maar wind en sneeuw gooien roet in het eten, want schaatsen op de grachten zit er voorlopig nog niet in.

Wim Bohnenn, organisator van de Keizersrace, moet het doen met herinneren aan zes jaar geleden.

'Het worden hooguit zwemwedstrijden', zegt Bohnenn, 'want geschaatst wordt er niet meer. Helaas, helaas, helaas...' Volgens de organisator van de roemruchte Keizersrace ligt het niet aan de tempatuur, maar aan de weersomstandigheden. 'Je ziet het, de meeuwen zwemmen er nog in. Ook staat er zo veel wind, dat er geen kans is tot bevriezing.'

Bohnenn ziet de komst van een nieuwe race somber in. De organisator denkt niet dat het er nog gaat komen. 'Geloof me, daar ben ik doodziek van, want we zagen toch een sprankje hoop met de voorspellingen die er allemaal waren'.

De wedstrijdorganisator is de afgelopen dagen veel gebeld met de vraag of de race niet alsnog door ging. 'We hebben goed contact gehad met Waternet en de gemeente, maar nee, het gaat hem niet worden'.