Drie topmannen Amsterdamse bouwbedrijven opgepakt voor corruptie en fraude

Drie topmannen van twee Amsterdamse bouwbedrijven zijn vanochtend gearresteerd voor betrokkenheid bij een corruptieschandaal. De opsporingsdienst van de belastingdienst, FIOD, heeft in de zaak ook twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp doorzocht.

De Telegraaf meldt dat het gaat om Cor M. van Mul Projectontwikkeling en om Jan V. en Pieter W. van bouwbedrijf Hillen & Roosen. Die laatste twee zouden geld hebben gestopt in de sportcarrière van de zoon van Cor M. In ruil daarvoor zou de projectontwikkelaar het bouwbedrijf een opdracht van 500.000 euro toegeschoven hebben.

Corruptie

Volgens de krant is het pand waar het over gaat de Wibautveste, een luxe woontoren aan de Wibautstraat in Oost. Volgens de FIOD werd het geld via een 'verhullende constructie' betaald. Een accountant meldde de zaak bij FIU-Nederland, het meldpunt voor ongebruikelijke transacties.

De drie worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude.