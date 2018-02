Nieuw Israëlietisch Weekblad: 'Rasmea Odeh is een terrorist, een moordenaar'

De extreemlinkse organisatie Revolutionaire Eenheid heeft veel kritiek gekregen op het besluit om Rasmea Odeh te laten spreken op het universiteitsterrein van de Vrije Universiteit (VU).

Odeh vermoordde in 1969 twee Israëlische studenten bij een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil. De actiegroep probeerde haar eerst onder valse voorwendselen te laten spreken in de Nausseukerk en bij de Turkse arbeidersvereniging aan het Weteringsplantsoen. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij De Verrekijker, een door studenten gekraakt gebouwtje bij de VU.

Bart Schut, verslaggever van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, probeerde de bijeenkomst bij te wonen. 'We mochten er niet in. Er waren wat potige kerels aan de deur die ons vertelden dat de 'zionistische' pers, dat mag je interpreteren zoals je wil, het klonk wel heel erg als de Joodse pers, niet welkom was bij de VU.'

Martelkamers

De Revolutionaire Eenheid vindt alle kritiek op de bijeenkomst overdreven. Zij stellen dat Odeh onterecht is veroordeeld voor de bomaanslag in Israël. 'Haar verklaringen zijn afgelegd in martelkamers', aldus woordvoerder Maas Hoeder. 'Dat zijn volgens alle internationale verdragen geen geldige verklaringen.'

'Dat is echt onzin', zegt Schut. 'Het proces is internationaal gemonitord, men vond er niets mis mee. Ze hebben explosieven in haar appartement gevonden. Ze heeft bekend. Ze is gewoon een terrorist, ze is een moordenaar.'

Livestream

De politie heeft een livestream van de bijeenkomst bekeken. Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat er niets strafbaars is gezegd. Schut: 'Maar ik heb ook begrepen dat de livestream is uitgegaan toen het publiek vragen mocht stellen. En dat is bij dit soort bijeenkomst het moment dat de meest opruiende dingen worden gezegd.'

De VU was niet op de hoogte van de komst van Odeh. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat de bijeenkomst 'zeker consequenties' gaat hebben voor de studenten. Welke dat zijn, krijgen ze later te horen in een gesprek.