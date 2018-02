B&B-houders bezorgd om strengere regelgeving: 'Het is bijna razzia-achtig'

Na eerst het illegaal verhuren van hele woningen onder controle te krijgen, heeft Wonen-wethouder Laurens Ivens nu zijn pijlen gericht op de bed and breakfasts in de stad. Dat zijn veelal Amsterdammers die in hun huis gasten ontvangen terwijl ze er zelf ook wonen. De nieuwe regels zorgen voor veel onrust. Gisteravond kwamen ruim honderd ongeruste eigenaren bij elkaar in de Nassaukerk.

'Ze hebben tientallen jaren gewoon kunnen bestaan en opeens staat er iemand op je stoep en die zegt: dat mag niet en worden hoge boetes uitgedeeld. Dat vind ik eigenlijk behoorlijk onbeschoft', zegt Tim Klein Haneveld van Amsterdam Gastvrij.

'Ik stoor mij ontzettend aan de manier waarop het gaat. Het lijkt erop alsof de mensen die dit doen, een klein percentage doet het misschien verkeerd, maar die het echt verkeerd willen doen blijven het verkeerd doen. Dat wordt niet opgelost met dit soort regelgeving', zegt een van de b&b-houders. Een ander: 'Misschien moet ik wel stoppen. Als de gemeente straks zegt; je mag niet meer. Dan houdt het gewoon op toch.'

Handhaving

Vooral dat de gemeente plotseling ook de b&b's wil aanpakken steekt. 'Opeens wordt er gehandhaafd bij een heleboel bed and breakfasts, terwijl dezelfde wethouder meermaals heeft gezegd dat de overlast en de drukte in de stad totaal niet te wijten is aan de bed and breakfasts', zegt Klein Haneveld.

'Het is bijna razzia-achtig. Je wordt geacht om elkaar te verklikken. Dat deden we volgens mij in de oorlog hier ook en we weten wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Dit doet de gemeente met brieven en meldpunten', aldus een bed and breakfast-houder.

