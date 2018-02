Eerste plasticvrije pop-up store geopend in Oud-West

Aan de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West is de eerste plasticvrije pop-winkel ter wereld geopend. De tijdelijke supermarkt ligt naast Ekoplaza en verkoopt bijna 700 plasticvrije producten.

De pop-up store is een initiatief van de internationale milieuactiegroep A Plastic Planet, de Plastic Soup Foundation en Ekoplaza.

Met de slogan 'And Now We're Plastic Free' werd de winkel vanmiddag geopend door wethouder Eric van der Burg. De verpakkingen zijn gemaakt van glas, papier en bio-based materiaal. 'Sommige verpakkingen lijken op plastic, maar zijn gemaakt van houtpulp of suikerbiet, waardoor het volledig recyclebaar is', verytelt Eric Seleky van de Plastic Soup Foundation.

Eerste plasticvrije supermarkt

De supermarkt is de eerste plasticvrije winkel wereldwerld. 'En dat terwijl dit uiterst belangrijk is', zegt Van der Burg vlak na de opening. 'We zien de plastic soep toenemen in de wereld en de enige manier om dat te stoppen is door een cultuurverandering, waardoor we minder plastic gaan gebruiken.'

Daarnaast is de wethouder blij dat de eerste plasticvrije supermarkt in Amsterdam is gekomen. 'We willen als Amsterdam vooroplopen als het gaat om duurzaamheid. Je denkt vaak bij duurzaamheid aan CO2 of andere uitstoten, maar het gaat er ook om wat je verder nog voor troep in het milieu brengt en daar valt plastic natuurlijk heel nadrukkelijk onder'.

'Duurzamer produceren'

Van der Burg hoopt dat er meer plasticvrije supermarkten komen en dat grote supermarktketens gewoon overschakelen op meer plasticvrije producten. 'We moeten echt de wereld een stuk duurzamer maken en dat begint bij het kopen van onze producten. Maar dat begint ook bij de producenten die zeggen: 'Wij gaan minder plastic gebruiken'.'

De supermarkt zal twee maanden op deze locatie blijven.