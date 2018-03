'Dierbare herinneringen' Piet Keizer uit huis weduwe gestolen

Ringen, sieraden, een uniek herenhorloge en de pet van wijlen Piet Keizer zijn gestolen. De dierbare herinneringen aan de oud-Ajacied zijn bij een inbraak uit het huis van de weduwe van Piet weggenomen. Via Facebook wordt opgeroepen om naar de gestolen waar uit te kijken.

Het gestolen horloge heeft een zwarte wijzerplaat met olifantjes en een stalen zilverkleurige band. Van het horloge zijn maar een aantal exemplaren gemaakt. Bij de inbraak zijn ook een telefoon en tas buitgemaakt, maar die zijn voor de weduwe relatief onbelangrijk omdat ze vervangbaar zijn.

'Wie loopt er nu met zijn unieke horloge? Wie draagt plots zijn pet (in combinatie met een bijzonder horloge)? Een gepaste beloning ligt klaar!', schrijft Piets schoonzus op Facebook.

Piet Keizer overleed vorig jaar op 73-jarige leeftijd. Hij debuteerde op 5 februari 1961 in de Klassieker tegen Feyenoord. De linksbuiten was op 13 oktober 1974 voor het laatst als actieve speler te zien voor zijn fans. Hij speelde in totaal 490 officiële duels waarin hij 189 keer scoorde.