Winteropvang daklozen loopt storm door ijskoude nachten

Met gevoelstemperaturen van -15 gaan we de koudste nacht tot nu toe tegemoet. In deze winteropvang aan de Havenstraat loopt het dan ook storm. De oude gevangenis aan de Havenstraat is een van de centra waar 400 daklozen terecht kunnen in de stad.

Van de opvang wordt gretig gebruik gemaakt. 'Negen van de tien keer zitten we bijna tegen de 200 man aan', vertelt zorgcoödinator Kevin Koenen. 'Zo hadden we vorige nacht bijvoorbeeld 196 mensen'.

De zorgcoördinator merkt dat ze bijn alke avond vol zitten. Andere locaties zitten al vol. 'En je hoort van ontzettend veel mensen dat ze ons heel erg dankbaar zijn, want het is nu echt ontzettend koud.'

Opvang Wintermaanden

Jaren geleden werd de oud-gevangenis omgebouwd tot opvang. Nu kunnen er tijdens de wintermaanden, van 1 december tot en met 1 april, mensen terecht voor een slaapplek en wat te eten.

Een van de personen die hier gebruik van maak is Marcel. Hij is nu bijna 3 jaar dakloos en komt tijdens de winter vaak naar de opvang. 'Ik ben dakloos geworden nadat ik mijn vrouw en kind was verloren en daar raakte ik psychisch van. Ook ben ik beroepsmilitair geweest, maar de luchtmacht ging op een gegeven moment 27.000 man ontslaan. Daar was ik er een van. Daarnaast kreeg ik er ook nog een verslaving bij en op die manier ben ik op straat terecht gekomen.'

Dagbesteding

Overdag zoekt Marcel tweedehands spullen, die hij vervolgens verkoopt op het Waterlooplein. 'Ik heb altijd in het Vondelpark vertoeft. Ik had een vast plaatsje en dat werd door de politie gedoogd. Ik verbleef eigenlijk op straat al die jaren.'

Ook Celine is blij met de opvang. 'Ik ben blij dat ik hier kan zijn, het is ongelofelijk.' Celine houdt zich buiten de opvang warm door veel in beweging te blijven en de warmte te zoeken van openbare instellingen. 'Ik wandel veel door de stad en ga naar de bibliotheek om te lezen, want ik wil geen gebruik maken van dagopvang.'

Dezelfde mensen

Volgens Koenen zijn het vaak dezelfde groep mensen die van het begin tot het eind blijven. Ook laat hij weten dat de groep daklozen zeer divers is. 'Dat kan echt iedereen zijn. Je kan al jaren dakloos zijn, maar je kan ook dakloos zijn doordat je je huis uit moet om een of andere reden. Het is echt een grote verscheidenheid'.