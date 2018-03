Gordon heeft het voor elkaar: werkelijk iedereen is boos

Het is zanger Gordon gelukt, iedereen is kwaad op hem. In zijn biografie volgen de onthullingen elkaar in rap tempo op maar daar zijn de betrokkenen op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Zus Lydia is volgens De Telegraaf van plan Gordon aan te klagen. Haar broer schrijft als kind seksueel te zijn misbruikt, hij denkt dat al zijn broers en zussen hetzelfde is overkomen. 'Wie is hij om dat neer te zetten in dat boek, zonder ons te vragen of het ons wel is overkomen.'

Aan het sterfbed van hun moeder zou ook van alles gebeurd zijn, schrijft Gordon. Het dagboek van moeder Marie zou zijn gestolen, evenals een portemonnee met 250 euro. 'Misschien heeft hij dat zelf wel gedaan, want mijn broer is een pathologische leugenaar', zegt Lydia tegen de krant. 'Ik ben er even klaar mee, ik wil gewoon dat de waarheid verteld wordt. En niet een boek vol met leugens.'

Lijst met boze mensen

De lijst met boze mensen blijft ondertussen maar groeien en groeien. Liedjesschrijver John Ewbank is boos over het verhaal dat hij samen met Gordon op de bank heeft gemasturbeerd terwijl de twee porno op hadden staan. Bold & the Beautiful-ster Jef Trachta wordt beschuldigd door Gordon dat hij hem geslagen zou hebben.

Met René Froger komt het niet goed, 'hij schenkt thuis nog zuurdere wijn dan hij van zichzelf al is'. Albert Verlinde, John de Mol, Jeroen van der Boom, Winston Gerschtanowitz, Erland Galjaard en zelfs 'zuster' Gerard Joling moet het ontgelden.