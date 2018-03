Hoofddorper verdacht van neerleggen onthoofde pop: 'Gedreven door ideologische motieven'

Een 35-jarige Hoofddorper is gisteren aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij het neerleggen van een onthoofde pop bij de Emir Sultan moskee in Noord.

Het incident op 18 januari zorgde voor veel onrust in de moslimgemeenschap. Bij de pop werd die ochtend ook een briefje aangetroffen waarop stond geschreven: 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).'

Lees ook: Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord

Over de identiteit zegt de politie weinig behalve dat 'hij gedreven wordt door ideologische motieven'.Hij heeft verder geen verleden als geweldpleger.