Fel wit licht moet uitgaanspubliek verjagen uit Reguliersdwarsstraat

Cafégangers die in plantenbakken pissen, toeristen die zingend de kroeg verlaten en vandalisme op het moment dat alle clubs sluiten: omwonenden en ondernemers van de Reguliersdwarsstraat zijn de overlast beu en daarom start de gemeente vanaf vandaag met een bijzondere proef.

In de straat, maar ook in verschillende zijstraten, zijn lampen opgehangen die de buurt moeten 'schoonvegen' op het moment dat de kroegen sluiten. Hard wit licht moet ervoor zorgen dat de straat rond sluitingstijd erg ongezellig wordt voor uitgaanspubliek. Op die manier hoopt de gemeente dat mensen hun feestje niet op straat voortzetten, maar wel snel naar huis gaan. Het felle licht in de Reguliersdwarsstraat gaat om 4.00 uur aan, in de zijstraten is dat al om 22.00 uur.

Ook calamiteitenverlichting

Maar de lampen kunnen ook een andere kleur licht geven. 'Als het nodig is, kan de politie vanuit de meldkamer de calamiteitenverlichting inschakelen. Daarbij kunnen zelfs de aanrijroutes voor hulpdiensten met kleur worden gemarkeerd', schrijft de gemeente in een persbericht.

De proef is een van de laatste onderdelen van het gemeentelijke programma Stad in Balans. De gemeente kwam met dat programma om de toenemende drukte in de stad in goede banen te leiden. De lichtproef loopt de komende zes weken in het westelijk deel van de Reguliersdwarsstraat. Het licht gaat niet alle avonden van de week aan, maar wel van donderdag tot en met zondag.