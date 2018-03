Magische dronebeelden van bevroren IJmeer bij IJburg

Vanaf het vaste land van IJburg met schaatsen het ijs op stappen, dat gaat hem niet worden. Maar de beelden van een bevroren IJmeer zijn wel prachtig, zeker in een dronefilmpje dat deze week op Youtube geplaatst werd.

In de video van vier minuten wordt er boven IJburg en het bevroren water gevlogen. Omdat het de afgelopen dagen niet alleen steenkoud, maar ook erg winderig was, is er geen vlakke ijslaag ontstaan. Mede door de stroming van het water is het ijs gaan breken, de golven hebben vervolgens voor een bijzonder ijspatroon gezorgd.

Zelf het IJmeer op gaan is niet aan te bevelen, maar van het unieke uitzicht genieten, dat staat iedereen vrij.