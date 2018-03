OM gaat minister Ollongren niet vervolgen na aangifte Baudet

De aangifte van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gaat niet leiden tot de vervolging van de huidige minister van Binnenlandse Zaken en voormalig-wethouder Kajsa Ollongren.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bepaald dat Ollongren geen strafbare feiten gepleegd heeft en daarom niet vervolgd kan worden. Baudet deed aangifte tegen de minister vanwege uitspreken die zij deed tijdens een lezing in Nijmegen.

'Rassenvermenging uit mond Forumleden'

Tijdens de betreffende Ien Daleslezing zei Ollongren dat Baudet een bedreiging vormt voor de 'kernwaarden van Nederland'. Ook zei Ollongren dat 'rassenvermenging al voorbij kwam uit de mond van Forumleden' en vervolgde ze met 'de afgelopen weken ging Baudet verder'.

Volgens het OM is er geen sprake van smaad of laster richting Baudet. Onder andere door het publieke karakter van het moment waarop de uitlatingen gedaan zijn, kan er volgens het OM niet van smaad gesproken worden. Baudet is al op de hoogte gebracht van het besluit van het OM. De Forum voor Democratie-leider kan bij het Gerechtshof in Amsterdam een klacht indienen tegen dat besluit. Of hij dat al gedaan heeft is niet bekend.