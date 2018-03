Schaatskoorts op de gracht: 'Ik zag de eerste meneer op het ijs en ik dacht ik moet meegaan'

Van alle kanten wordt gewaarschuwd dat het niet veilig is om te schaatsen op de grachten, maar dat advies werd vanochtend al in de wind geslagen. De schaatskoorts heeft ook in de stad toegeslagen en daar moest AT5 natuurlijk getuige van zijn.

Eén van de eerste schaatsers op de Keizersgracht was vanochtend al vroeg op pad, zo vertelt hij aan AT5. 'Eerst even alle grachten aflopen. Alles even testen met stenen. Ik had een tas vol met stenen en dan gooi je een steen op het ijs en dan hoor je: ja het kan, of het kan niet.'

'Krantenrommel onder je trui'

Het ijs van de Keizersgracht doorstond de test en dus bond de waaghaals daar de ijzers onder om de eerste meters te maken. Ondanks de gevoelstemperatuur van -11 heeft hij het niet koud. 'Als je wat krantenrommel onder je trui doet, dan waait het nooit door. Dat is een oude truc uit de jaren zestig.'

Een andere buurtbewoner zag de eerste man schaatsen en kon zich niet bedwingen. 'Ik dacht, ik moet meegaan en het voelt heerlijk.'