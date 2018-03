Ikea ontruimd na lekkage, alle bezoekers naar buiten gestuurd

De vestiging van Ikea in Zuidoost wordt momenteel ontruimd in verband met een waterlekkage. Hoe groot het lek is, is niet duidelijk maar Iedereen is verzocht het pand te verlaten.

Bezoekers melden dat er op plekken in de winkel water uit het plafond naar beneden komt. Er wordt omgeroepen dat er sprake is van een technisch mankement in de zaak.

Een woordvoerder van Ikea bevestigt de lekkage, waar deze zich precies bevindt wordt nog uitgezocht. 'Maar we zijn toch gaan ontruimen, veiligheid voor alles. Ook al is het zo koud buiten.'

UPDATE 15.00 uur:

De oorzaak van de lekkage is een kapotte sprinklerinstallatie op het dak, meldt een woordvoerder van Ikea. Op dit moment wordt het water opgedweild. Naar verwachting gaat de zaak in de loop van de middag weer open.

UPDATE 16.30 uur:

De winkel is weer geopend.