Woonbond: Woningcorporaties in de stad verdienen jaarlijks honderden euro's per huurwoning

Amsterdamse woningcorporaties maken gemiddeld iets meer dan 1.400 euro winst per woning per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Woonbond.

De Woonbond heeft bij het bepalen van de winst gekeken naar de huuropbrengsten, minus de kosten van de verhuur. In die winst is de waardevermeerdering van het vastgoed nog niet meegenomen. Habion, een kleine speler op de Amsterdamse woningmarkt die ook actief is in andere steden, maakte gemiddeld in 2015 en 2016 de meeste winst per huis: ruim 2.500 euro.

1551 euro winst per woning

Van de grotere woningcorporaties in de stad is Rochdale de grootste verdiener, met jaarlijks zo'n 1.551 euro winst per woning. Uit de cijfers van de Woonbond blijkt dat die corporatie een kwart van alle huuropbrengsten niet uitgeeft. Woonstichting De Key houdt het minst over. Slechts één procent van de huuropbrengsten kon worden bijgeschreven als winst.

Landelijk behaalden alle corporaties samen een winst van 3,3 miljard euro. De Woonbond, die zich inzet voor de belangen van huurders, pleit voor een flinke huurverlaging. 'Het is onverteerbaar dat huurders met armoede kampen terwijl er zulke forse winsten worden geboekt', zegt de directeur van de Woonbond, Ronald Paping.

Huurders financieel in de knel

Volgens de bond zijn de winsten sterk gestegen omdat de huurprijzen omhoog zijn gegaan. Het gevolg voor de huurders is dat zij financieel in de knel komen, aldus Paping. 'Wij pleiten daarom voor 10 procent huurverlaging.'

De voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zegt tegen het AD dat die verhoging niet realistisch is, omdat er nog miljardeninvesteringen moeten worden gedaan. 'We willen ook best lagere huren en winst is voor ons geen doelstelling op zich. Dat gezegd hebbende boeken we inderdaad een positief resultaat en zien we tegelijk dat mensen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.'

Oproep tot huurverlaging

De Woonbond is een actie gestart om de verlaging toch voor elkaar te krijgen. 'Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder. Wij draaien het dit jaar om. Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder.'